ОД "Мир Луганщине" установило в Зимогорье мемориальный знак погибшим защитникам Донбасса (ФОТО)

Активисты проекта "Мы помним!" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" установили в Зимогорье мемориальный знак погибшим защитникам Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе движения."В парке Победы Зимогорья Славяносерского района установили мемориальный знак погибшим ополченцам города. На нем выгравированы фамилии 12 защитников, которые погибли во время боевых действий в 2014-2016 годах, защищая свою Родину", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что в январе на встрече с представителями аппарата Республиканского исполкома ОД "Мир Луганщине" вдова погибшего защитника Донбасса, председатель Зимогорьевского первичного отделения движения Светлана Епишова обратилась с просьбой установить мемориальный знак.Она рассказала, что ее муж Сергей Епишов, увидев в мае 2014 года сюжет о трагедии в одесском Доме профсоюзов, оставил профессию шахтера и добровольно ушел в ряды ополчения, записался в батальон "Заря". Защитник Республики героически погиб в боях за поселок Металлист Славяносербского района, он спас шесть своих товарищей, а когда пошел выручать седьмого – не вернулся. Похоронен Епишов в братской могиле на мемориале "Не забудем! Не простим!"."Когда российские журналисты брали интервью у ополченцев, мой муж был единственным, кто согласился говорить без маски на лице. Он говорил, что является уроженцем Славяносербского района и на своей земле ему бояться нечего. Спустя две недели связь с мужем оборвалась. Это было в июне, известие о том, что мой муж и отец двоих детей погиб, мы получили в октябре", – рассказала Епишова."У Валентины Щербан воевали двое сыновей, один из них погиб. Житель Зимогорья Сергей Жевноватченко участвовал в боевых действиях за Дебальцево, он получил три боевые награды и погиб 2 октября 2016 года. В прошлом сварщик Роман Баткаев стал стрелком в бригаде "Призрак", после ранения он уехал в Ясиноватую (ДНР), где был стрелком в бригаде "Восток". Там он и погиб 1 мая 2015 года. Имена этих и других героев города Зимогорье увековечены на памятном знаке", - рассказали в "Мире Луганщины".Родственники погибших защитников поблагодарили руководителя аппарата Республиканского исполкома ОД "Мир Луганщине" Алексея Околелова и активистов проекта "Мы помним!" движения за установку памятного знака. Они отметили, что "его установка – важное событие для всех горожан, теперь у них есть место, где можно склонить голову перед памятью героев и, помолившись, возложить цветы".ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.31 марта — Луганск