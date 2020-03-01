Центральная больница Первомайска создала обсервационное отделение на 40 коек

Первомайская центральная городская многопрофильная больница создала на своей базе обсервационное отделение на 40 коек. Об этом говорится в обращении главного врача учреждения Николая Сухова, опубликованном на сайте Министерства здравоохранения ЛНР.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 697 тыс. человек, из них более 33 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом. Всего в ЛНР на обсервации из-за COVID-19 находятся более 220 человек.

Главный врач первомайской больницы отметил, что персонал учрежения проводит "упреждающие мероприятия по недопущению распространения в городе новой вирусной инфекции".

"На базе инфекционного отделения нами создано обсервационное отделение на 40 коек, которое укомплектовано всем необходимым, то есть многоразовыми специальными костюмами и различными медицинскими средствами", - заявил Сухов.

"На врачебном совещании нашей больницы было принято решение о переходе на режим повышенной готовности. Моим приказом, согласно указу главы Республики "О введении режима повышенной готовности", врачам нашей больницы покидать территорию города Первомайска запрещено без разрешения, - рассказал он. - Дежурные врачи, анестезиологи, заступают на суточное дежурство и готовы оказывать помощь на более высоком уровне, чем в 2014-2015 годах, благодаря помощи Министерства здравоохранения и республиканской больницы".

"Хотелось бы разъяснить, что люди, которые подозреваются в контакте с инфицированными, берутся нами на контроль с подключением Первомайского МВД. Если будут выявлены симптомы вируса, то в этом случае человек госпитализируется в специально подготовленные боксы. После этого, если консилиумом наших врачей мы не в силах исключить вирусную инфекцию, заболевший будет срочно доставлен в Луганскую городскую больницу № 4", - пояснил главврач.

Сухов призвал жителей оставаться дома и в случае необходимости вызывать врача.

"Поймите, больница входит в зону риска заражения как место массового скопления людей, и мы не можем гарантировать вам безопасность даже в ее стенах. В целях вашей и нашей безопасности просим вас с пониманием отнестись к нашей просьбе", - подчеркнул он.

"Могу вас с уверенностью заверить в том, что на данный момент больных вирусной инфекцией у нас в городе не зафиксировано. Есть люди, прибывшие из-за границы, но они находятся на самоизоляции и контролируются нами и органами МВД. Но прошу вас не расслабляться и соблюдать все меры предосторожности", - добавил главный врач.

Ранее Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе - о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.

С целью недопущения распространения на территории ЛНР вызываемой коронавирусом нового типа болезни COVID-19 госорганы и администрации городов и районов приостановили личный прием граждан.

31 марта — Луганск