Больше двадцати лет назад культовый киногерой сказал культовую фразу: "Скоро всей вашей Америке кирдык".Два десятилетия конспирологи, по всему миру придерживавшиеся аналогичного мнения, были объектом осмеяния мейнстримных экспертов. Однако мысль эта постепенно, но неуклонно набирала общественную поддержку, потому что слишком уж масштабными стали перекосы, слишком уж грандиозный размах приобрели разнообразные пузыри, слишком уж много абсурда стало в нынешнем политическом и экономическом мироустройстве.Последние годы ощущение, что рано или поздно все это рванет, просто потому что глобальная система исчерпала себя и выродилась, охватило так многих людей, что стало почти само собой разумеющимся.Более того, трудно подсчитать, сколько цистерн грязи было вылито за последние шесть лет на Кремль отечественными диванными патриотами - за полумеры, за осторожность, за отказ радикально рвать с Западом и за неготовность поджечь фитиль, чтобы ускорить процесс краха.А еще диванные патриоты ставили в пример Сталина и его методы, говорили о необходимости мобилизации и радикальных мер для спасения России.Ну что ж, мои дорогие. Мы дожили до того, что вы так жаждали и о чем мечтали. Агония Pax Americana вышла на новый уровень - после многих лет "цветочков", наконец, пошли "ягодки".Да, то, что мы наблюдаем вокруг, это именно оно. Дальше будет еще круче. Резкое падение уровня жизни миллиардов человек по всей планете. Крах целых отраслей экономики. Неуклонное сжимание гражданских свобод. Ужесточение государственной вертикали. Взятие под контроль "большим братом" всего и вся.Вы же понимаете, эпидемия закончится, но возврата к прежнему миру уже не будет. Да и активно внедряемые по всему развитому миру меры и ужесточения законодательства останутся.Или вы думали, что крах мировой системы накроет медным тазом только Штаты и Европу? Наивные какие. Трясти будет всю планету. Мало никому не покажется.Утешаться можно тем, что у России есть шанс пройти этот период немного помягче и полегче, чем многим другим. Но это только в сравнении, а так и нам достанется не слабо.Вот только почему-то не видно радости по поводу закручиваемых гаек у тех, кто последние двадцать лет призывал к методам столетней давности по спасению страны. Наоборот возмущаются неконституционностью и недемократичностью происходящего. Удивительные люди.Ирина Алкснис