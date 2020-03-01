СММ ОБСЕ вывела из Республик Донбасса некоторых сотрудников по медицинским рекомендациям

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ переместила из Республик Донбасса некоторых сотрудников, приняв во внимание медицинские рекомендации. Об этом ЛИЦ сообщила руководитель отдела прессы и публичной информации СММ ОБСЕ Драгана Николич-Соломон.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что офисы ОБСЕ, находящиеся в Луганске и Стаханове, в связи с угрозой COVID-19 выводят сотрудников старше 50 лет в подконтрольный Киеву Краматорск.

Представитель СММ сообщила, что миссия переместила на подконтрольную Украине территорию "некоторых своих сотрудников, приняв во внимание экспертные медицинские рекомендации".

"Это решение было принято с целью снижения возможных рисков, особенно в случае необходимости проведения эвакуации по причинам медицинского характера", - добавила она.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 697 тыс. человек, из них более 33 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом.

Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.

С целью недопущения распространения на территории ЛНР вызываемой коронавирусом нового типа болезни COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановили личные приемы граждан госорганы и администрация главы ЛНР, председатель Народного Совета ЛНР, его заместители и депутаты. Также личный прием граждан приостановили большинство министерств ЛНР, администраций городов и районов Республики.

31 марта — Луганск