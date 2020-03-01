АТБ с 1 апреля снижает торговую наценку на продукты первой необходимости
Популярная сеть супермаркетов «АТБ» с 1 апреля снижает торговую наценку на определенную категорию продуктов питания первой необходимости
Об этом сообщил генеральный директор корпорации «АТБ» Борис Марков, передает Рубрика.
«В условиях экономического кризиса и общенационального карантина, а также в связи со стремительным повышением отпускных цен со стороны поставщиков на продукты питания и товары первой необходимости, компания «АТБ-Маркет» с 01.04.2020 года снижает торговую наценку на определенные категории продуктов питания», — отметил он.
В частности, от 2% до 3% на крупы, макаронные изделия, соль, сахар, муку, бакалею и от 4% до 8% на овощи и фрукты.
«При этом, компания всегда обеспечивала минимальную торговую наценку именно на эти группы товаров. Такое решение — является принципиальным и социально-ответственной позицией компании, относительно необходимости обеспечения всех клиентов магазинов торговой сети «АТБ» продуктами питания и товарами первой необходимости по доступным и справедливым ценам», — отметил Марков.
По его словам, на сегодняшний день магазины торговой сети «АТБ» обеспечены товарами всех категорий в полном объеме. Компания имеет достаточное количество товарных остатков на складах и распределительных центрах для обеспечения потребительского спроса в случае его увеличения.
Также отмечается, что на данный момент компания «АТБ-Маркет» сняла все ограничения по приобретению товаров в одни руки для посетителей магазинов торговой сети «АТБ» во всех регионах Украины. Однако она оставляет за собой право ввести локальные ограничения на продажу той или иной группы товаров по факту появления на него ажиотажного спроса.
«Компания прилагает все усилия, чтобы минимизировать повышение цен поставщиками, и прозрачно и открыто информирует общественность относительно ситуации с ценообразованием на рынке отечественной розничной торговли», — подчеркнул гендиректор сети. Новости Украины - Сегодня, 19:43 74
Об этом сообщил генеральный директор корпорации «АТБ» Борис Марков, передает Рубрика.
«В условиях экономического кризиса и общенационального карантина, а также в связи со стремительным повышением отпускных цен со стороны поставщиков на продукты питания и товары первой необходимости, компания «АТБ-Маркет» с 01.04.2020 года снижает торговую наценку на определенные категории продуктов питания», — отметил он.
В частности, от 2% до 3% на крупы, макаронные изделия, соль, сахар, муку, бакалею и от 4% до 8% на овощи и фрукты.
«При этом, компания всегда обеспечивала минимальную торговую наценку именно на эти группы товаров. Такое решение — является принципиальным и социально-ответственной позицией компании, относительно необходимости обеспечения всех клиентов магазинов торговой сети «АТБ» продуктами питания и товарами первой необходимости по доступным и справедливым ценам», — отметил Марков.
По его словам, на сегодняшний день магазины торговой сети «АТБ» обеспечены товарами всех категорий в полном объеме. Компания имеет достаточное количество товарных остатков на складах и распределительных центрах для обеспечения потребительского спроса в случае его увеличения.
Также отмечается, что на данный момент компания «АТБ-Маркет» сняла все ограничения по приобретению товаров в одни руки для посетителей магазинов торговой сети «АТБ» во всех регионах Украины. Однако она оставляет за собой право ввести локальные ограничения на продажу той или иной группы товаров по факту появления на него ажиотажного спроса.
«Компания прилагает все усилия, чтобы минимизировать повышение цен поставщиками, и прозрачно и открыто информирует общественность относительно ситуации с ценообразованием на рынке отечественной розничной торговли», — подчеркнул гендиректор сети. Новости Украины - Сегодня, 19:43 74
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