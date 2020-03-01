Главврач Первомайской горбольницы рассказал, что люди, которые подозреваются в контакте с инфицированными, берутся на контроль полицией



Об этом говорится в обращении главного врача учреждения Николая Сухова, опубликованном на сайте Минздрава.

Главный врач первомайской больницы отметил, что персонал учрежения проводит «упреждающие мероприятия по недопущению распространения в городе новой вирусной инфекции».

«На базе инфекционного отделения нами создано обсервационное отделение на 40 коек, которое укомплектовано всем необходимым, то есть многоразовыми специальными костюмами и различными медицинскими средствами», — заявил Сухов.

«На врачебном совещании нашей больницы было принято решение о переходе на режим повышенной готовности. Моим приказом, согласно указу главы Республики «О введении режима повышенной готовности», врачам нашей больницы покидать территорию города Первомайска запрещено без разрешения, — рассказал он. — Дежурные врачи, анестезиологи, заступают на суточное дежурство и готовы оказывать помощь на более высоком уровне, чем в 2014-2015 годах, благодаря помощи Министерства здравоохранения и республиканской больницы».

«Хотелось бы разъяснить, что люди, которые подозреваются в контакте с инфицированными, берутся нами на контроль с подключением Первомайского МВД. Если будут выявлены симптомы вируса, то в этом случае человек госпитализируется в специально подготовленные боксы. После этого, если консилиумом наших врачей мы не в силах исключить вирусную инфекцию, заболевший будет срочно доставлен в Луганскую городскую больницу № 4», — пояснил главврач.

Сухов призвал жителей оставаться дома и в случае необходимости вызывать врача.

«Поймите, больница входит в зону риска заражения как место массового скопления людей, и мы не можем гарантировать вам безопасность даже в ее стенах. В целях вашей и нашей безопасности просим вас с пониманием отнестись к нашей просьбе», — подчеркнул он.

«Могу вас с уверенностью заверить в том, что на данный момент больных вирусной инфекцией у нас в городе не зафиксировано. Есть люди, прибывшие из-за границы, но они находятся на самоизоляции и контролируются нами и органами МВД. Но прошу вас не расслабляться и соблюдать все меры предосторожности», — добавил главный врач. Красота и здоровье - Сегодня, 19:29 42 Первомайская центральная городская многопрофильная больница создала на своей базе обсервационное отделение на 40 коек.Об этом говорится в обращении главного врача учреждения Николая Сухова, опубликованном на сайте Минздрава.Главный врач первомайской больницы отметил, что персонал учрежения проводит «упреждающие мероприятия по недопущению распространения в городе новой вирусной инфекции».«На базе инфекционного отделения нами создано обсервационное отделение на 40 коек, которое укомплектовано всем необходимым, то есть многоразовыми специальными костюмами и различными медицинскими средствами», — заявил Сухов.«На врачебном совещании нашей больницы было принято решение о переходе на режим повышенной готовности. Моим приказом, согласно указу главы Республики «О введении режима повышенной готовности», врачам нашей больницы покидать территорию города Первомайска запрещено без разрешения, — рассказал он. — Дежурные врачи, анестезиологи, заступают на суточное дежурство и готовы оказывать помощь на более высоком уровне, чем в 2014-2015 годах, благодаря помощи Министерства здравоохранения и республиканской больницы».«Хотелось бы разъяснить, что люди, которые подозреваются в контакте с инфицированными, берутся нами на контроль с подключением Первомайского МВД. Если будут выявлены симптомы вируса, то в этом случае человек госпитализируется в специально подготовленные боксы. После этого, если консилиумом наших врачей мы не в силах исключить вирусную инфекцию, заболевший будет срочно доставлен в Луганскую городскую больницу № 4», — пояснил главврач.Сухов призвал жителей оставаться дома и в случае необходимости вызывать врача.«Поймите, больница входит в зону риска заражения как место массового скопления людей, и мы не можем гарантировать вам безопасность даже в ее стенах. В целях вашей и нашей безопасности просим вас с пониманием отнестись к нашей просьбе», — подчеркнул он.«Могу вас с уверенностью заверить в том, что на данный момент больных вирусной инфекцией у нас в городе не зафиксировано. Есть люди, прибывшие из-за границы, но они находятся на самоизоляции и контролируются нами и органами МВД. Но прошу вас не расслабляться и соблюдать все меры предосторожности», — добавил главный врач. Красота и здоровье - Сегодня, 19:29 42

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