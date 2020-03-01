Переправщикам нелегалов через госграницу грозит до 9 лет тюрьмы



Так, в состав группировки входили четыре жителя Троицкого района, которые с ноября 2019 года по январь 2020 года за денежное вознаграждение систематически незаконно переправляли лиц между государственными границами Украины и Российской Федерации в обоих направлениях вне установленных пунктов пропуска.

Деятельность группы была блокирована и прекращена правоохранителями в январе 2020 года во время переправки четырех граждан Исламской республики Афганистан.

В настоящее время двум членам организованной группы судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении еще двух подозреваемых вопрос об избрании меры пресечения судом еще не решен.

Участникам группировки грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества. Новости Региона - Сегодня, 19:27 149 Следователи вручили подозрения членам преступной организованной группы, которая занималась незаконной переправкой граждан через государственную границу, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.Так, в состав группировки входили четыре жителя Троицкого района, которые с ноября 2019 года по январь 2020 года за денежное вознаграждение систематически незаконно переправляли лиц между государственными границами Украины и Российской Федерации в обоих направлениях вне установленных пунктов пропуска.Деятельность группы была блокирована и прекращена правоохранителями в январе 2020 года во время переправки четырех граждан Исламской республики Афганистан.В настоящее время двум членам организованной группы судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении еще двух подозреваемых вопрос об избрании меры пресечения судом еще не решен.Участникам группировки грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества. Новости Региона - Сегодня, 19:27 149

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