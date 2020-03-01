Главврач Коммунарки рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело», – написал он в своем Facebook.

Главный врач больницы в Коммунарке, где лечат больных с COVID-2019, Денис Проценко рассказал, что действительно заразился коронавирусом и «изолировался в своем кабинете».Ранее о заражении Проценко коронавирусом сообщили на «России 24».Пациентов в Москве с подозрением на заражение коронавирусом начали переводить в больницу в Коммунарке 3 марта. До этого их размещали в инфекционной больнице № 1.Также мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что на Калужском шоссе в Новой Москве будет построен мобильный комплекс новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ № 1. Мобильный комплекс инфекционной больницы строят за «бетонным» кольцом близ деревни Голохвастово, где нет крупных жилых комплексов.Коммунарка – это городская клиническая больница № 40, расположенная в Коммунарке.Проценко, который занимает пост главврача больницы, по специальности является анестезиологом-реаниматологом, кандидат медициинских наук, обладатель статуса «Московский врач».Ему 44 года. В 1999 году окончил Московскую медицинскую академию им. И. М. Сеченова по специальности «лечебное дело», там же окончил интернатуру по специальности «анестезиология и реаниматология».С 2014 по 2016 год работал заместителем главного врача по медицинской части по анестезиологии и реаниматологии ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Сергей Гурьяно