Карантин и мы: 6 привычек, из-за которых можно подхватить вирус

В период карантина меняется привычный образ жизни, и самое лучше, что можно сделать в это время, – оставить вредные привычки, которые регулярно вредят вашему здоровью.Итак, приступаем к оздоровлению организма и укреплению иммунитета.1. Блокируем негативКатегорически запрещается круглосуточно смотреть телевизор и постоянно прокручивать новостные ленты на интернет-ресурсах. Установите для себя жёсткий график: смотреть новости два раза в день. Нельзя смотреть с самого утра и перед сном. Лучшее время для новостей это сразу после завтрака и после ужина. Иначе мозг, так уж он устроен, отфильтрует много негатива, и у вас появится чувство тревоги и неконтролируемое желание купить туалетной бумаги.2. Не грызём ногтиНе думаю, что кто-то из читателей моего блога грызёт ногти, но, тем не менее, на этом стоит заострить внимание. Эта привычка портит форму ногтей, ухудшает состояние зубной эмали и дёсен, а также может стать причиной пищевого расстройства, ведь под ногтями скапливается много опасных бактерий и вирусов. Самый надёжный способ завязать с этой привычкой – не реже одного раза в три дня стричь ноги. Под корень!3. Моем рукиМногие люди не относятся серьёзно к данному совету: не моют руки ни после улицы, ни после посещения туалета, да ещё и трогают грязными руками лицо. Особую опасность в этом случае представляет левая рука, которая в то время, пока правая работает, неконтролируемо касается лица 7-10 раз в час. Поэтому, придя с улицы, тщательно моем руки мылом, и протираем дезинфицирующими средствами телефон, клавиатуру, мышь, ручки. Тщательно!4. Правильно питаемся и высыпаемсяЕсли вы хронически не высыпаетесь, сидя ночами в интернете, и при этом пьёте чай с бутербродами, знайте, что вы наносите двойной удар по своему иммунитету. Возьмите за правило ложиться спать до 23:00, и придерживайтесь трёхразового режима питания – завтрак, обед и ужин. Едим побольше рыбы, мяса, свежих овощей и фруктов. Исключаем чипсы, шоколадки и газировку. И после 19:00 забываем, что в квартире есть холодильник!5. Правильно жмём рукиЭто в большей мере касается лиц мужского пола. Так сложилось в нашей культуре, что рукопожатие является неотъемлемой частью коммуникации между мужчинами. Тысячи рукопожатий вырабатывали рефлекс, который обуславливает автоматическое пожатие протянутой руки. Но надо сделать над собой усилие и перейти в автономный режим. Это сложно, но вполне возможно. Если вам собираются протянуть руку для приветствия, то громко поприветствуйте человека, а затем поднимите свои руки кверху и пожмите одной другую. Трудно будет лишь пару дней.6. Не употребляем алкогольЭто опять больше касается мужчин. Некоторое время вопрос – «пить или не пить во время карантина?» – был дискуссионным. С одной стороны этиловый спирт борется с вирусами, но с другой стороны при его приёме организм тратит много сил, чтобы вывести образующиеся токсины, и в результате происходит сильное снижение иммунитета. Поэтому дискуссия закончена, самодисциплинируемся, идём на кухню и решительно выливаем имеющееся спиртное в раковину.Вот и всё, не болейте!Источник