Киевские силовики обстреляли Голубовское, поврежден жилой дом – Народная милиция

Киевские силовики обстреляли поселок Голубовское, поврежден жилой дом. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Сегодня боевики 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позиций в районе населенного пункта Орехово по приказу военного преступника (комбрига полковника Дмитрия) Брыжинского подвергли обстрелу из станкового противотанкового гранатомета населенный пункт Голубовское, выпустив 10 гранат", - сообщил Осадчий.

В результате обстрела поврежден жилой дом на улице Артема.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики отметил, что информация о возможных пострадавших среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.

Он подчеркнул, что киевские силовики "целенаправленно наносят удары по населенным пунктам, тем самым демонстрируют свою агрессию в отношении жителей Республики".

"Факт обстрела населенного пункта задокументирован, материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командира 93-й бригады Брыжинского и подчиненных ему военнослужащих", - заявил Осадчий.

"Пока президент Украины обещает остановить кровопролитие, командование "ООС" осмысленно провоцирует обострение обстановки на Донбассе. Прискорбно осознавать, что агрессия украинской стороны продолжается с молчаливого согласия руководства Украины, несмотря на то, что страны-гаранты Минских соглашений прилагают максимум усилий для восстановления мира на земле Донбасса", - подчеркнул официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

31 марта — Луганск