Синоптики прогнозируют 1 апреля в ЛНР до 8 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 1 апреля будет колебаться от 7 градусов мороза ночью до 8 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 31 марта до 21.00 1 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градусов ниже нуля, днем – 5-7 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 2-4 градуса ночью и 4-6 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 3-5 градусов мороза ночью до 6-8 градусов выше нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 1 апреля метеорологи отмечали в 1880 году – минус 14,5 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2013 году и составляла плюс 25,1 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 1 апреля – 05.32, время захода – 19.26. Продолжительность светового дня составит 13 часов 54 минуты.

По предварительному прогнозу, 2-3 апреля ожидается сухая погода, обусловленная влиянием поля повышенного давления. В ночные часы температура воздуха понизится до отрицательных значений, днем температурный фон существенно не изменится.

31 марта — Луганск