Официальные курсы доллара США, евро и гривны к рублю РФ, действующие в ЛНР с 1 апреля

Государственный банк Луганской Народной Республики информирует о том, что с 1 апреля 2020 года на территории ЛНР действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:

1 доллар США

77,7325 рубля

1 ЕВРО

85,7389 рубля

10 украинских гривен

27,5213 рубля

31 марта — Луганск

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