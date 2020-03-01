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Официальные курсы доллара США, евро и гривны к рублю РФ, действующие в ЛНР с 1 апреля

root Сегодня, 21:0025Новости
Официальные курсы доллара США, евро и гривны к рублю РФ, действующие в ЛНР с 1 апреля
Государственный банк Луганской Народной Республики информирует о том, что с 1 апреля 2020 года на территории ЛНР действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
77,7325 рубля
1 ЕВРО
85,7389 рубля
10 украинских гривен
27,5213 рубля
31 марта — Луганск

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