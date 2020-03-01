На Объездной в Луганске в результате столкновения автомобилей пострадали 2 человека



Об этом сообщает пресс-центр МВД.

Авария произошла 28 марта на ул. Объездная в Луганске: мужчина 1981 года рождения, управляя автомобилем Dacia Logan, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen под управлением мужчины 1974 года рождения.

В результате ДТП в Луганскую клиническую больницу с травмами различной степени тяжести госпитализированы оба водителя.

«По данному факту проводится дальнейшая проверка», — говорится в сообщении. Происшествия - Сегодня, 20:29 166 В ДТП в Луганске пострадали 2 человека.Об этом сообщает пресс-центр МВД.Авария произошла 28 марта на ул. Объездная в Луганске: мужчина 1981 года рождения, управляя автомобилем Dacia Logan, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen под управлением мужчины 1974 года рождения.В результате ДТП в Луганскую клиническую больницу с травмами различной степени тяжести госпитализированы оба водителя.«По данному факту проводится дальнейшая проверка», — говорится в сообщении. Происшествия - Сегодня, 20:29 166

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