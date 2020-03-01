Проект "Волонтер" передал гуманитарную помощь защитникам ЛНР из восьми городов (ФОТО)

Проект "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передал продуктовые и бытовые наборы защитникам ЛНР из восьми городов. Об этом сообщили в пресс-службе движения."В Перевальске, Свердловске, Антраците, Стаханове, Брянке, Красном Луче, Алчевске и Первомайске 31 марта активисты проекта "Волонтер" общественного движения "Мир Луганщине" вручили помощь защитникам Донбасса", - сообщили в ОД, отметив, что военнослужащим, получившим ранения и не имеющим возможности передвигаться самостоятельно, помощь была доставлена по месту их проживания.В пресс-службе уточнили, что в продуктовые наборы входят крупы, макаронные изделия, томатная паста, растительное масло, мясные и рыбные консервы, зеленый горошек, консервированная кукуруза, кофе, шоколадные конфеты и сгущенное молоко, а в бытовые - мыло, чистящие и моющие средства, салфетки и губки."Спасибо за то, что нас не забывают. Для нас важно, что наш вклад не остался незамеченным и об этом помнят. В свое время мы приложили максимум усилий, чтобы защитить наш район. И сегодня в знак благодарности общественное движение заботится о нас. Но самое главное - это память, ведь никто и ничто не должно быть забыто", - отметил военнослужащий из Перевальского района Юрий Маринка.Депутат Народного Совета ЛНР от ОД "Мир Луганщине" Елена Рахмукова, присутствовавшая на выдаче наборов в Антраците, поблагодарила военнослужащих за их мужество."Впечатления о визитах вызывают двойственные ощущения, когда с одной стороны ты испытываешь гордость и уважение за силу характера, героизм, скромность жителей Антрацита на конкретных примерах. А с другой стороны хочется помогать и поддерживать таких людей, потому что благодаря их подвигу наша Республика может жить и развиваться", - сказала она.Ранее сегодня проект "Волонтер" передал гуманитарную помощь ветеранам первичной организации "Союз ветеранов Афганистана Луганщины" Луганской городской организации ветеранов, защищавшим Республику в 2014-2015 годах. Также аналогичные наборы были вручены защитникам ЛНР из Ровеньков, Славяносербска, Лутугино.Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.31 марта — Луганск