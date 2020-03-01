В Луганске прокомментировали увольнение Сивохо

Увольнение Сергея Сивохо с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по реинтеграции Донбасса свидетельствует о том, что диалог с этим регионом Киеву не нужен, заявил РИА Новости представитель Луганска в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник.Ранее депутат «Слуги народа» в Верховной раде Украины Егор Чернев заявил, что обратился к секретарю Совета нацбезопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить его советника Сивохо после того, как он назвал конфликт в Донбассе «внутренним». Под обращением Чернева подписались 18 депутатов.В понедельник интернет-издание «Детектор медиа» сообщило, что Сивохо более не является советником секретаря СНБО Украины на общественных началах.«После стычки с радикалами во время презентации Национальной диалоговой платформы примирения и единства, Сергей Сивохо, с которым связывали этот проект, тихо покинул должность советника секретаря СНБО. Сразу после инцидента секретарь совбеза Алексей Данилов моментально отказался от такого советника, сказав, что у него их десятки, а сам Зеленский ситуацию вообще никак не прокомментировал... Оказалось, что никакой диалог с Донбассом ни Данилову, ни Зеленскому попросту не нужен», — заявил Мирошник.По его мнению, тему «диалоговой платформы» с Донбассом президент Украины на данный момент «тихо забыл и спустил на тормозах».«Ответственных за диалоговую платформу, Сивохо и Ткаченко, уже Данилов уволил. Вот и весь диалог, вот и вся платформа», — резюмировал представитель ЛНР в политической подгруппе.Политика - Сегодня, 22:07 154