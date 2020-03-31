669 случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Украине
В Украине зафиксировано
669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, — сообщает пресс-служба Минздрава Украины.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 49 случаев
Волынская область — 7 случаев
Днепропетровская область — 9 случаев
Донецкая область — 6 случаев
Житомирская область — 5 случаев
Закарпатская область — 1 случай
Запорожская область — 13 случаев
Ивано-Франковская область — 64 случая
Кировоградская область — 6 случаев
г. Киев — 134 случая
Киевская область — 57 случаев
Львовская область — 6 случаев
Луганская область — 3 случая
Одесская область — 12 случаев
Полтавская область — 2 случая
Ровенская область — 15 случаев
Сумская область — 19 случаев
Тернопольская область — 98 случаев
Харьковская область — 1 случай
Херсонская область — 1 случай
Хмельницкая область — 3 случая
Черновицкая область — 104 случая
Черкасская область — 52 случая
Черниговская область — 2 случая
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 1 апреля 2020 в Центр поступило 536 сообщений о подозрении на COVID-19.
Всего с начала 2020 года поступило 3178 собщений о подозрении на COVID-19.
Новости Украины - Сегодня, 10:57 181
669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, — сообщает пресс-служба Минздрава Украины.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 49 случаев
Волынская область — 7 случаев
Днепропетровская область — 9 случаев
Донецкая область — 6 случаев
Житомирская область — 5 случаев
Закарпатская область — 1 случай
Запорожская область — 13 случаев
Ивано-Франковская область — 64 случая
Кировоградская область — 6 случаев
г. Киев — 134 случая
Киевская область — 57 случаев
Львовская область — 6 случаев
Луганская область — 3 случая
Одесская область — 12 случаев
Полтавская область — 2 случая
Ровенская область — 15 случаев
Сумская область — 19 случаев
Тернопольская область — 98 случаев
Харьковская область — 1 случай
Херсонская область — 1 случай
Хмельницкая область — 3 случая
Черновицкая область — 104 случая
Черкасская область — 52 случая
Черниговская область — 2 случая
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 1 апреля 2020 в Центр поступило 536 сообщений о подозрении на COVID-19.
Всего с начала 2020 года поступило 3178 собщений о подозрении на COVID-19.
Новости Украины - Сегодня, 10:57 181
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