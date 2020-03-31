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Что делать, если вам на телефон приходит смс «Ваша карта заблокирована». Осторожно, мошенники!

bot Сегодня, 13:1524Новости
Что делать, если вам на телефон приходит смс «Ваша карта заблокирована». Осторожно, мошенники!
В отделе коммуникации полиции Луганщины рассказали о том, что сейчас активизировались мошенники, которые действуют по схеме «Ваша карта заблокирована».

«На ваш телефон поступает сообщение или звонок с информацией о том, что ваша банковская карта заблокирована. Для ее разблокировки или замены необходимо предоставить реквизиты карты. После предоставления такой информации, мошенники снимают с вашей карты все деньги», — говорится в сообщении.

Помните:
никогда и никому не сообщайте номер банковской карты;
срок ее действия;
пин-код или cvv-код.
«Работники банка не имеют права уточнять личные данные в телефонном режиме. Сохраняйте спокойствие, звоните на официальную горячую линию банка для уточнения информации. Если вам поступило такое сообщение — немедленно звоните в полицию по телефону «102»», — сказано в сообщении.
Как ранее сообщал журналисты, в Луганской области начали действовать «коронавирусные мошенники». Новости Региона - Сегодня, 12:46 90

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