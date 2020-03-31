В Луганске отменили Праздник Весны и Труда
Традиционный первомайский парад трудовых коллективов в Луганске не состоится из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Об этом журналистам сообщил председатель Федерации профсоюзов Олег Акимов.
«Федерация профсоюзов ЛНР приняла непростое, но взвешенное решение о необходимости отменить масштабное празднование государственного Праздника Весны и Труда — первомайский парад трудовых коллективов и провести мероприятия на локальном уровне. Сейчас крайне важно предотвратить угрозу распространения болезни», — сообщил он.
Профсоюзный лидер подчеркнул, что «нам нужно помнить о своей личной ответственности за своих близких, за тех, кому нужна наша помощь и поддержка».
«Федерация профсоюзов обратилась к своим членским организациям с призывом провести разъяснительную работу в трудовых коллективах о необходимости принятия всех необходимых мер по предотвращению распространения болезни. А также установить связь с ветеранами труда, находящимися на заслуженном отдыхе, и в случае необходимости оказать им всяческую помощь», — рассказал Акимов.
Политика - Сегодня, 12:37 177
Об этом журналистам сообщил председатель Федерации профсоюзов Олег Акимов.
«Федерация профсоюзов ЛНР приняла непростое, но взвешенное решение о необходимости отменить масштабное празднование государственного Праздника Весны и Труда — первомайский парад трудовых коллективов и провести мероприятия на локальном уровне. Сейчас крайне важно предотвратить угрозу распространения болезни», — сообщил он.
Профсоюзный лидер подчеркнул, что «нам нужно помнить о своей личной ответственности за своих близких, за тех, кому нужна наша помощь и поддержка».
«Федерация профсоюзов обратилась к своим членским организациям с призывом провести разъяснительную работу в трудовых коллективах о необходимости принятия всех необходимых мер по предотвращению распространения болезни. А также установить связь с ветеранами труда, находящимися на заслуженном отдыхе, и в случае необходимости оказать им всяческую помощь», — рассказал Акимов.
Политика - Сегодня, 12:37 177
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