Лесники перекроют 32 лесные дороги Республики во избежание пожаров – Минприроды

Лесоохотничьи предприятия Республики в целях недопущения лесных пожаров перекроют 32 лесные дороги и установят 48 предупредительных аншлагов. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила начальник отдела лесного хозяйства и лесопользования управления развития лесного хозяйства Минприроды Елена Левченко."Приказом Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР введено ограничение на пребывание граждан в хвойных лесах и въезда в них транспортных средств с 31 марта сроком на 21 календарный день", - напомнила она.Документ определяет участки хвойных насаждений, где ограничено пребывание граждан и запрещен въезд транспорта. Ознакомиться с их перечнем можно на сайте Минприроды."С целью выполнения данного ограничения лесоохотничьими предприятиями, подведомственными Минприроды ЛНР, на въездах в лесные массивы будут установлены предупредительные аншлаги в количестве 48 единиц, будут перекрыты шлагбаумами 32 лесные дороги", - рассказала Левченко.В соответствии со статьей 8.30 Кодекса об административной ответственности (КоАП) ЛНР нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложениена граждан в размере от одной до трех тыс. руб., на должностных лиц – от пяти до 10 тыс. руб., на физических лиц-предпринимателей – от 20 до 50 тыс. руб., на юридических лиц – от 50 до 100 тыс. руб.При обнаружении лесных пожаров необходимо сообщить по телефону 101 и по номеру горячей линии МинистерстваНапомним, приказом Минприроды ЛНР от 11 марта 2020 года на землях лесного фонда ЛНР был введен пожароопасный период.Пожароопасность – это определенное состояние атмосферы: высокий температурный фон, низкое содержание водяного пара в атмосфере, отсутствие дождей и другие факторы, что влечет за собой самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях, парках, особенно при неосторожном обращении с огнем.Существует пять классов пожарной опасности:1-й класс – очень малая пожарная опасность,2-й класс – малая пожарная опасность,3-й класс – средняя пожарная опасность,4-й класс – высокая пожарная опасность,5-й класс – чрезвычайная пожарная опасность.Чтобы избежать пожаров в экосистеме МЧС ЛНР настоятельно призывает жителей Республики выполнять следующие рекомендации:- быть предельно осторожными с огнем на любой природной территории;- не поджигать сухую траву и не разводить в ней костры, предупреждать окружающих об опасности подобных действий;- при уборке дачных участков и огородов место для сжигания сельхозостатков выбирать подальше от зданий и деревьев, сжигать мусор только в безветренную погоду, ни в коем случае не оставлять костер без присмотра, а уходя - засыпать его землей и залить водой;- не бросать непотушенные спички или сигареты в сухую траву;- не заезжать в сухую траву на автомобилях и мотоциклах, так как искры из глушителя могут вызвать пожар.01 апреля — Луганск