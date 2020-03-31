Правительство ЛНР продлило срок предоставления паспорта в ПФ для принятых на учет граждан

Правительство ЛНР продлило до 30 сентября срок предоставления паспорта в органы Пенсионного фонда (ПФ) ЛНР лицами, которые приняты на учет или возобновили получение пенсии в Республике. Об этом сообщили в пенсионном ведомстве.

"31 марта 2020 года Правительством Луганской Народной Республики принято постановление № 193/20 "О внесении изменений во Временный порядок постановки на учет в органах Пенсионного фонда Луганской Народной Республики лиц, прибывших на постоянное проживание в Луганскую Народную Республику", - говорится в сообщении.

"Данным постановлением лицам, которые приняты на учет или возобновили выплату пенсии в органах Пенсионного фонда Луганской Народной Республики, продлен срок предоставления паспорта Луганской Народной Республики до 30 сентября 2020 года", - пояснили в ПФ ЛНР.

Ранее действующим постановлением таким лицам необходимо было предоставить в органы ПФ паспорт ЛНР до 31 марта 2020 года.

"С учетом принятых изменений выплата пенсий в апреле 2020 года будет проводиться согласно установленному графику", - добавили в ведомстве.

Ранее ПФ ЛНР разъяснил порядок постановки на учет лиц, прибывших на постоянное проживание в Луганскую Народную Республику.

01 апреля — Луганск