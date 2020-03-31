Аграрии засеяли яровыми и зернобобовыми культурами 85% запланированных площадей

Аграрии Республики засеяли 85% запланированных площадей яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР."В целом в Республике посеяно ранних зерновых и зернобобовых культур 85% к плану, в том числе: яровая пшеница – более 100%; овес – 93%; яровой ячмень – 80%; горох – 92%", - говорится в сообщении.В Минсельхозе уточнили, что в Антраците и Антрацитовскогом районе план сева выполнен на 71%, в Краснодоне и Краснодонском районе – на 104%, в Лутугинском районе – на 76%, в Перевальском районе – на 92%, в Свердловске и Свердловском районе – на 92%, в Славяносербском районе – на 100%, в Луганске и отдельных территориях Станично-Луганского района – на 99%; в Ровеньках – на 68%, в Кировске – на 70%, в Первомайске – на 68%.Весенние полевые работы аграрии Республики начали 28 февраля, по состоянию на 27 марта было засеяно яровыми и зернобобовыми культурами 69% запланированных площадей.Министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько сообщал, что аграрии подготовили к посевной кампании 85% тракторов и 90% почвообрабатывающей техники.Председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов заявлял, что обеспечение продовольственной безопасности является одной из основных целей Республики.В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР сообщали, что государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Аграрный фонд" в соответствии с постановлением Правительства Республики начало сбор заявок на обеспечение сельхозтоваропроизводителей ЛНР товарно-материальными ценностями для проведения весенних полевых работ.01 апреля — Луганск