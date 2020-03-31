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Частично возобновили работу маршруток в Северодонецке

bot Сегодня, 13:4512Новости
Частично возобновили работу маршруток в Северодонецке
С 1 апреля в Северодонецке частично возобновляется работа микроавтобусных маршруток. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.
В частности, возобновят работу маршрутки №101, 102 и 110. Интервал между ними увеличится, так как перевозчики выпустят меньше автобусов, чем это было раньше. На каждый — по 10 автомобилей. Возобновлять движение по маршруту №5 пока не планируют.
Как отмечают в горсовете, водители опасаются больших штрафов от" Укртрансинспекции" и полиции, которые значительно превышают месячные зарплаты самих водителей. Они не уверены, что смогут справиться с желающими прокатиться без масок.
Новости Региона - Сегодня, 13:24 56

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