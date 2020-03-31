Украинки будут выходить на пенсию позже



Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.



Так, до 1 апреля пенсионный возраст для женщин в Украине составлял 59 лет, а с 1 апреля — 59 лет и 6 месяцев. При этом, с 1 апреля 2021 года его увеличат еще на полгода — до 60 лет.



Также отмечается, что пенсионный возраст для мужчин пока не изменился. Новости Украины - Сегодня, 12:29 265 С сегодняшнего дня, 1 апреля, в Украине поднимется пенсионный возраст для женщин.Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.Так, до 1 апреля пенсионный возраст для женщин в Украине составлял 59 лет, а с 1 апреля — 59 лет и 6 месяцев. При этом, с 1 апреля 2021 года его увеличат еще на полгода — до 60 лет.Также отмечается, что пенсионный возраст для мужчин пока не изменился. Новости Украины - Сегодня, 12:29 265

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