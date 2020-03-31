Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Украинки будут выходить на пенсию позже

robot Сегодня, 13:4512Новости
Украинки будут выходить на пенсию позже
С сегодняшнего дня, 1 апреля, в Украине поднимется пенсионный возраст для женщин.
Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

Так, до 1 апреля пенсионный возраст для женщин в Украине составлял 59 лет, а с 1 апреля — 59 лет и 6 месяцев. При этом, с 1 апреля 2021 года его увеличат еще на полгода — до 60 лет.

Также отмечается, что пенсионный возраст для мужчин пока не изменился. Новости Украины - Сегодня, 12:29 265

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: