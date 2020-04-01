Кадыров анонсировал полное закрытие въезда и выезда из Чечни

«После 5 апреля въезд и выезд из республики как наземным, так и воздушным транспортом будут полностью остановлены, кроме продовольственных и медицинских перевозок. Мы приступим к санитарной очистке населённых пунктов», — приводит РИА Новости его слова.

Фото: © Саид Царнаев / РИА НовостиГлава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире Instagram заявил, что наземное и воздушное сообщение с республикой после 5 апреля будет полностью закрыто из-за коронавируса COVID-19, передает RT.По его словам, кто хочет вернуться или выехать из республики в ближайшее время, должен это сделать до 5 апреля.Он отметил, что если возникнет необходимость в экстренном вывозе, вопрос будет решаться в индивидуальном порядке.Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что пожилая женщина умерла от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Чеченской Республике.