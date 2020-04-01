Минкомсвязи ЛНР проводит регистрацию СМИ и выдачу лицензий по предварительной записи

Министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавируса проводит регистрацию СМИ и выдачу лицензий по предварительной записи. Об этом сообщили в ведомстве.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 754 тыс. человек, из них более 36,5 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом.

В ведомстве рассказали, что во исполнение распоряжения министра связи и массовых коммуникаций ЛНР "О принятии неотложных мер по приостановлению регистрационной деятельности, мероприятий по надзору и контролю в сфере связи и массовых коммуникаций" с целью минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции на территории Республики с 1 апреля 2020 года регистрация (перерегистрация) СМИ, выдача лицензий (внесение изменений в лицензии, продление срока действия лицензий) на телерадиовещание, оказание услуг связи, выдача карточек дилеров и регистрационных карточек радиоэлектронных средств осуществляется только по предварительной записи заявителей (соискателей, лицензиатов).

Также с 1 апреля временно приостановлено:

- проведение плановых, внеплановых проверок в сфере связи и массовых коммуникаций, кроме проверок, основанием для проведения которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также результатом, которых является выдача лицензий;

- проведение очных консультаций по вопросу регистрации (перерегистрации) средств массовой информации, лицензирования телерадиовещания, лицензирования деятельности в области оказания услуг связи, выдачи карточек дилеров, регистрационных карточек радиоэлектронных средств и иных документов.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и государственнных органах власти.

Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.

01 апреля — Луганск