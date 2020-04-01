Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Фото: РИА НовостиПремьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.Уточняется, что это произошло по просьбе Костенникова, который занимал кресло с июля 2013 года.До этого он работал начальником юридического отдела аппарата полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе (2002-2003 годы), заместителем начальника Главного следственного управления ФСНП (2003), главой Правового управления Госкомитета по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (2003-2004), руководителем Международно-правового департамента Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (2004-2008) и статс-секретарем — заместителем министра юстиции (2008-2012).