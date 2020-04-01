Госгорпромнадзор временно приостановил проведение надзорных мероприятий

Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности ЛНР в связи с мерами по недопущению распространения коронавируса временно приостановила проведение надзорных мероприятий. Об этом сообщили в ведомстве.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 750 тыс. человек, из них более 36 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом.

"Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности ЛНР информирует, что во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима чрезвычайной готовности", решения Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве временно, до особого распоряжения, с 1 апреля 2020 приостановлено проведение контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача документов, имеющих разрешительный характер", - говорится в сообщении.

Ранее Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами, нотариусов, БТИ и ЗАГСов, а также проверки, осуществляемые органами власти с целью госконтроля. С целью недопущения распространения на территории ЛНР вызываемой коронавирусом нового типа болезни COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.

Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.

01 апреля — Луганск