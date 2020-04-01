Луганские больницы временно прекратили проведение профилактических мероприятий – СЭС

Столичные учреждения здравоохранения с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа временно прекратили проведение медицинских осмотров и других профилактических мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Луганска со ссылкой на исполняющего обязанности главного санитарного врача города Спартака Гаврика.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 754 тыс. человек, из них более 36,5 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом. Анализы, взятые у всех, кто контактировал с первым в ЛНР заболевшим коронавирусом нового типа, показали отрицательный результат на COVID-19. Медики ЛНР с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции нового типа поместили под динамическое наблюдение в лечебные учреждения Республики 270 человек.

"Учреждения здравоохранения Луганска в соответствии с приказом Министерства здравоохранения ЛНР до особого распоряжения прекращают проведение профилактических мероприятий", – говорится в сообщении.

"На время в больницах приостановлены профилактические медицинские осмотры, плановая иммунизация, а также диспансерное наблюдение лиц с хроническими заболеваниями", – уточнил Гаврик.

Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.

01 апреля — Луганск