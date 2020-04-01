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Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для противодействия коронавирусу

root Сегодня, 18:450Новости
Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для противодействия коронавирусу
Фото: © Илья Питалев / РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на реализацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом он заявил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства, передает RT.
«В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином зарезервированы 1,4 трлн рублей», — приводит Интерфакс слова Мишустина.

Он отметил, что правительством прорабатывается второй пакет мер, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса.

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