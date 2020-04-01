Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для противодействия коронавирусу

«В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином зарезервированы 1,4 трлн рублей», — приводит Интерфакс слова Мишустина.

Фото: © Илья Питалев / РИА НовостиПремьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на реализацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.Об этом он заявил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства, передает RT.Он отметил, что правительством прорабатывается второй пакет мер, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса.