Киевские силовики обстреляли Фрунзе, поврежден дом – Народная милиция

Киевские силовики обстреляли Фрунзе, поврежден дом. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Сегодня боевики 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позиций, расположенных в районе населенного пункта Крымское, по приказу военного преступника (полковника Дмитрия) Брыжинского подвергли обстрелу из вооружения БМП населенный пункт Фрунзе, выпустив 25 боеприпасов", - рассказал он.

Осадчий отметил, что в результате обстрела "повреждено домостроение по адресу: улица Калинина, 26".

Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и возможных пострадавших среди мирного населения уточняется.

"Факт обстрела населенного пункта задокументирован, материалы переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командира 93-й бригады Брыжинского и подчиненных ему военнослужащих", - сказал официальный представитель Народной милиции.

"В очередной раз военно-политическое руководство Украины показало свое бездействие и неспособность обуздать неуправляемое вооруженное сборище. В этой связи призываем международные наблюдательные и правозащитные организации принудить киевскую власть отказаться от реализации своих преступных намерений", - подчеркнул он.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

01 апреля — Луганск