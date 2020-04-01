Синоптики прогнозируют 2 апреля в ЛНР до 12 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 2 апреля будет колебаться от 8 градусов мороза ночью до 12 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 1 апреля до 21.00 2 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 5-7 градусов ниже нуля, днем – 9-11 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 5-7 градусов ночью и 8-10 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 5-7 градусов мороза ночью до 8-10 градусов выше нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 2 апреля метеорологи отмечали в 1880 году – минус 11 градусов. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1947 году и составляла плюс 27,3 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 2 апреля – 05.30, время захода – 19.27. Продолжительность светового дня составит 13 часов 57 минут.

По предварительному прогнозу, 3-4 апреля осадков не ожидается, днем температурный фон незначительно повысится.

01 апреля — Луганск