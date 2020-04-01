Жители, подавшие заявления на оформление недвижимости, получат документы в срок – Минюст

Жители Республики, которые ранее подали заявление на оформление документов в органы регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации, могут получить готовые документы в предусмотренные законодательством сроки. Об этом сообщили в Министерстве юстиции ЛНР.

Ранее Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве Луганской Народной Республики в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавируса временно приостановила прием документов органами регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации (БТИ).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 754 тыс. человек, из них более 36,5 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом. Анализы, взятые у всех, кто контактировал с первым в ЛНР заболевшим коронавирусом нового типа, показали отрицательный результат на COVID-19. Медики ЛНР с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции нового типа поместили под динамическое наблюдение в лечебные учреждения Республики 270 человек.

"Граждане, которые ранее подали заявление на оформление документов в отделах государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации городских, районных, горрайонных управлений юстиции Министерства юстиции Луганской Народной Республики, могут получить готовые документы в предусмотренные законодательством сроки", - говорится в разъяснении Минюста.

"О дате и времени выдачи документов заявитель будет уведомлен посредством телефонной связи сотрудниками отдела", - проинформировали в ведомстве.

Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.

01 апреля — Луганск