Более 700 активистов прошли обучение на курсах "PRODобро" проекта "Волонтер"

Более 700 активистов из городов и районов Республики прошли обучение на курсах "PRODобро" проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине". Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила координатор проекта Антонина Машкова."Если брать с января, то мы охватили более чем 700 волонтеров, которые прошли наши курсы. Кроме Луганска, у нас еще есть девять территорий, на которые мы выезжали и там обучали волонтеров", - сообщила Машкова, уточнив, что в дальнейшем планируется посетить все территории ЛНР.Она добавила, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции занятия временно будут проходить в дистанционном формате."Мы не можем оставить наших волонтеров, заинтересованных в действии, без обучения и без знаний, которые сейчас им нужны. Потому что сейчас непосредственно мы будем обучать их, как поступать в таких ситуациях, как нужно себя правильно вести, какие есть средства защиты, чтобы они могли рассказать своим друзьям, родственникам и придерживаться тех мер, которых требует данная обстановка", - отметила координатор проекта.Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.01 апреля — Луганск