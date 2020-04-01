Президент Литвы призвал не верить "браваде" Лукашенко о коронавирусе

"Мы не можем доверять этой информации, которую получаем официально из Белоруссии, поскольку я считаю, что белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой", — заявил Науседа.

"Любые заявления подобного рода должны основываться на достоверной информации и фактах, а не на домыслах и слухах. Поэтому мы были бы благодарны литовской стороне за передачу нам точных сведений о неких "определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются". Если, конечно, такие сведения у нее имеются на самом деле", - заявили в МИД Белоруссии.

Фото: ReutersПрезидент Литвы Гитанас Науседа усомнился в достоверности официальной информации о распространении коронавируса в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Беларусь.По данным белорусского Минздрава, под медицинским наблюдением и на лечении COVID-19 находятся 157 человек.Он предположил, что "истинная статистика" в Белоруссии значительно хуже. Кроме того, добавил Науседа, литовским властям известны "определенные очаги" распространения инфекции на белорусской территории и "незафиксированные случаи смерти".В белорусском МИД, в свою очередь, выразили недоумение по поводу высказывания президента Литвы.Власти Белоруссии считают ситуацию с распространением коронавируса управляемой и не принимают жестких ограничительных мер — в школах нет карантина, работают рестораны, фитнес-центры и салоны красоты. Кроме того, авиакомпания "Белавиа" продолжает полеты между Минском и Вильнюсом.Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 распространилась практически по всему миру, затронув почти 200 стран. По последним данным ВОЗ, коронавирусом заразились более 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч умерли.Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, заболели более 860 тысяч человек, 42 тысячи погибли, 178 тысяч пациентов выздоровели. Наибольшее число жертв — в Италии (там умерли более 12,5 тысячи человек), за ней следуют Испания, Соединенные Штаты, Франция, Китай, Иран и Великобритания.