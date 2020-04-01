Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Фото: РИА НовостиРоссийский лидер Владимир Путин подписал закон о наделении правительства правом вводить режим чрезвычайной ситуации на территории России.Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации, передает RT.Закон был принят Государственной думой 31 марта, а позднее одобрен Советом Федерации.В случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций законом предлагалось наделить правительство полномочиями координационного органа единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.