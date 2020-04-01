Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о наделении правительства правом вводить режим чрезвычайной ситуации на территории России.
Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации, передает RT.
Закон был принят Государственной думой 31 марта, а позднее одобрен Советом Федерации.
В случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций законом предлагалось наделить правительство полномочиями координационного органа единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.
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