Пожилая жительница Голубовского пострадала при обстреле со стороны ВСУ – Народная милиция

Пожилая жительница Голубовского получила ранение при обстреле поселка со стороны ВСУ, также сильные повреждения получил дом. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что на фоне всемирной борьбы с коронавирусом украинские силовики продолжают террор мирного населения Донбасса. ВСУ выбирают целью исключительно жилые районы населенных пунктов Республики, понимая, что большинство жителей находится в своих домах с целью самоизоляции и недопущения распространения заболевания.

"Сегодня в 19.10 боевики 93-й бригады ВФУ под командованием военного преступника (полковника Дмитрия) Брыжинского из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов обстреляли Голубовское. В результате прямого попадания вражеского снаряда в жилой дом получила ранения мирная жительница 1940 года рождения. Пострадавшей оказана квалифицированная медицинская помощь", - рассказал он.

Осадчий сообщил, что значительные повреждения получило жилое домостроение по адресу: улица Кочевенко, 4.

Официальный представитель Народной милиции сказал, что факт обстрела населенного пункта задокументирован, материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении Брыжинского и подчиненных ему военнослужащих.

Дополнительная информация о повреждениях гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

"Предупреждаем командование "ООС", что за все подлые обстрелы виновные лица понесут заслуженное наказание. На все противоправные выходки вышедших из-под контроля боевиков Народная милиция незамедлительно будет давать адекватный ответ", - подчеркнул он.

Осадчий призвал международное сообщество и международных наблюдателей оказать жесткое давление на киевскую власть, ведь в результате украинской агрессии продолжают страдать мирные жители.

"Призываем международных наблюдателей зафиксировать совершенное преступление и провести тщательное разбирательство. Вы должны добиться привлечения бандитов к ответственности", - добавил официальный представитель Народной милиции.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

01 апреля — Луганск