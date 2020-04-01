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В Донецке выявили второй случай заболевания коронавирусом

robot Сегодня, 00:0027Новости
В Донецке выявили второй случай заболевания коронавирусом
В Донецке заявили о выявлении второго случая коронавируса.
Случай заболевания COVID-19 зафиксирован у ребенка по результатам теста 1 апреля, говорится в сообщении Минздрава. Об этом пишут «Новости Донбасса«.

Заболевшим оказался ребенок женщины, у которой выявили коронавирус 31 марта.

«Заболевание у мамы и ребенка протекает в легкой форме, они находятся в отдельной боксированной палате в инфекционном отделении, получают необходимое лечение», — говорится в сообщении.

Оставшиеся члены семьи находятся под наблюдением врачей в инфекционном отделении. В «ДНР» утверждают, что их состояние удовлетворительное, тесты на COVID-19 у них отрицательные.
На территории Украины уже подтверждено 669 случаев коронавируса. Из них 6 случаев — на подконтрольной властям части Донецкой области и 3 — в Луганской. В Луганске заявили об одном подтвержденном случае заболевания коронавирусом. Новости Донецка - 01 апреля 2020 35

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