Через полчаса между Донецком и Луганском закроют все таможенные посты кроме «Дебальцево»



Об этом сообщает донецкое Миндоходов.



С полуночи 2 апреля приостанавливается работа постов «759-й км трассы М-03», «Никишино» и «Снежное».



Пропуск будет осуществляться только через пост в Дебальцево «Площадка 1».



При этом в Донецке пока не уточнили сроки закрытия постов.

Новости Донецка - 01 апреля 2020 66 В Донецке заявили, что закрыла для пересечения три таможенных поста на границе с Луганском.Об этом сообщает донецкое Миндоходов.С полуночи 2 апреля приостанавливается работа постов «759-й км трассы М-03», «Никишино» и «Снежное».Пропуск будет осуществляться только через пост в Дебальцево «Площадка 1».При этом в Донецке пока не уточнили сроки закрытия постов.Новости Донецка - 01 апреля 2020 66

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