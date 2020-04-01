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Через полчаса между Донецком и Луганском закроют все таможенные посты кроме «Дебальцево»

robot Сегодня, 00:0028Новости
Через полчаса между Донецком и Луганском закроют все таможенные посты кроме «Дебальцево»
В Донецке заявили, что закрыла для пересечения три таможенных поста на границе с Луганском.
Об этом сообщает донецкое Миндоходов.

С полуночи 2 апреля приостанавливается работа постов «759-й км трассы М-03», «Никишино» и «Снежное».

Пропуск будет осуществляться только через пост в Дебальцево «Площадка 1».

При этом в Донецке пока не уточнили сроки закрытия постов.
Новости Донецка - 01 апреля 2020 66

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