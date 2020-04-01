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В Луганске заявили, что на обсервации в больницах находится 270 человек

bot Сегодня, 00:3026Новости
В Луганске заявили, что на обсервации в больницах находится 270 человек
Луганские медики с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции поместили под динамическое наблюдение в лечебные учреждения 270 человек.
Об этом журналистам сообщил главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.
«Что касается вопроса обсервации, то в луганских лечебных учреждениях под динамическим медицинским наблюдением врачей находится 270 человек», — проинформировал Докашенко. Красота и здоровье - Сегодня, 00:02 88

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