В Луганске заявили, что на обсервации в больницах находится 270 человек



Об этом журналистам сообщил главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

«Что касается вопроса обсервации, то в луганских лечебных учреждениях под динамическим медицинским наблюдением врачей находится 270 человек», — проинформировал Докашенко. Красота и здоровье - Сегодня, 00:02 88 Луганские медики с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции поместили под динамическое наблюдение в лечебные учреждения 270 человек.Об этом журналистам сообщил главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.«Что касается вопроса обсервации, то в луганских лечебных учреждениях под динамическим медицинским наблюдением врачей находится 270 человек», — проинформировал Докашенко. Красота и здоровье - Сегодня, 00:02 88

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