Луганчане, оформляющие документы в БТИ на недвижимость, получат их во время.



Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Ранее Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве Луганской Народной Республики в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавируса временно приостановила прием документов органами регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации (БТИ).

«Граждане, которые ранее подали заявление на оформление документов в отделах государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации городских, районных, горрайонных управлений юстиции Министерства юстиции, могут получить готовые документы в предусмотренные законодательством сроки», — говорится в разъяснении Минюста.

«О дате и времени выдачи документов заявитель будет уведомлен посредством телефонной связи сотрудниками отдела», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом. Анализы, взятые у всех, кто контактировал с первым в ЛНР заболевшим коронавирусом нового типа, показали отрицательный результат на COVID-19. Медики с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции нового типа поместили под динамическое наблюдение в лечебные учреждения 270 человек. Удобный город - Сегодня, 05:24 104 Жители Луганска, которые ранее подали заявление на оформление документов в органы регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации, могут получить готовые документы в предусмотренные законодательством сроки.Об этом сообщили в Министерстве юстиции.Ранее Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве Луганской Народной Республики в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавируса временно приостановила прием документов органами регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации (БТИ).«Граждане, которые ранее подали заявление на оформление документов в отделах государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации городских, районных, горрайонных управлений юстиции Министерства юстиции, могут получить готовые документы в предусмотренные законодательством сроки», — говорится в разъяснении Минюста.«О дате и времени выдачи документов заявитель будет уведомлен посредством телефонной связи сотрудниками отдела», — проинформировали в ведомстве.Как сообщалось ранее, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом. Анализы, взятые у всех, кто контактировал с первым в ЛНР заболевшим коронавирусом нового типа, показали отрицательный результат на COVID-19. Медики с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции нового типа поместили под динамическое наблюдение в лечебные учреждения 270 человек. Удобный город - Сегодня, 05:24 104

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