В Луганске обнародовали результаты анализов тех, кто контактировал с первым заболевшим коронавирусом



Об этом журналистам сообщил главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

«Они обследованы. Результаты тест-систем жены, сына, других контактов первого в ЛНР заразившегося вирусом COVID-19 дали отрицательный результат», — сказзал Докашенко.

Ранее главврач Республиканской СЭС сообщал, что пациент, у которого был подтвержден первый в ЛНР случай заболевания COVID-19, проходит лечение в Луганской городской многопрофильной больнице № 4 в боксированном отделении. Докашенко рассказывал, как круг лиц, с которыми общался заболевший, был выявлен, и какая с этими людьми проводилась работа. Красота и здоровье - Сегодня, 06:31 123 Анализы, взятые у всех, кто контактировал с первым в ЛНР заболевшим коронавирусом, показали отрицательный результат на COVID-19.Об этом журналистам сообщил главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.«Они обследованы. Результаты тест-систем жены, сына, других контактов первого в ЛНР заразившегося вирусом COVID-19 дали отрицательный результат», — сказзал Докашенко.Ранее главврач Республиканской СЭС сообщал, что пациент, у которого был подтвержден первый в ЛНР случай заболевания COVID-19, проходит лечение в Луганской городской многопрофильной больнице № 4 в боксированном отделении. Докашенко рассказывал, как круг лиц, с которыми общался заболевший, был выявлен, и какая с этими людьми проводилась работа. Красота и здоровье - Сегодня, 06:31 123

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