В Луганских больницах не будут делать прививки, медосмотры. Все дневные диспансеры закрыты
Луганские больницы и поликлиники прекратили проведение медицинских осмотров и других профилактических мероприятий.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Луганска со ссылкой на исполняющего обязанности главного санитарного врача города Спартака Гаврика.
«Учреждения здравоохранения Луганска до особого распоряжения прекращают проведение профилактических мероприятий», — говорится в сообщении.
«На время в больницах приостановлены профилактические медицинские осмотры, плановая иммунизация, а также диспансерное наблюдение лиц с хроническими заболеваниями», — уточнил Гаврик. Удобный город - Сегодня, 06:00 149
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Луганска со ссылкой на исполняющего обязанности главного санитарного врача города Спартака Гаврика.
«Учреждения здравоохранения Луганска до особого распоряжения прекращают проведение профилактических мероприятий», — говорится в сообщении.
«На время в больницах приостановлены профилактические медицинские осмотры, плановая иммунизация, а также диспансерное наблюдение лиц с хроническими заболеваниями», — уточнил Гаврик. Удобный город - Сегодня, 06:00 149
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