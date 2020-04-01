В Луганских больницах не будут делать прививки, медосмотры. Все дневные диспансеры закрыты



Об этом сообщили в пресс-службе администрации Луганска со ссылкой на исполняющего обязанности главного санитарного врача города Спартака Гаврика.

«Учреждения здравоохранения Луганска до особого распоряжения прекращают проведение профилактических мероприятий», — говорится в сообщении.

«На время в больницах приостановлены профилактические медицинские осмотры, плановая иммунизация, а также диспансерное наблюдение лиц с хроническими заболеваниями», — уточнил Гаврик. Удобный город - Сегодня, 06:00 149 Луганские больницы и поликлиники прекратили проведение медицинских осмотров и других профилактических мероприятий.Об этом сообщили в пресс-службе администрации Луганска со ссылкой на исполняющего обязанности главного санитарного врача города Спартака Гаврика.«Учреждения здравоохранения Луганска до особого распоряжения прекращают проведение профилактических мероприятий», — говорится в сообщении.«На время в больницах приостановлены профилактические медицинские осмотры, плановая иммунизация, а также диспансерное наблюдение лиц с хроническими заболеваниями», — уточнил Гаврик. Удобный город - Сегодня, 06:00 149

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