Откроют ли рынки в Луганской области? Губернатор против



Однако в Северодонецке они проработали на 1 день дольше. После того, как торговцы одного из рынков перекрыли дорогу, руководство областной администрации разрешило доработать один день. Однако уже с 19 марта все рынки закрылись.

Открывать их в ближайшее время не планируют.

По мнению руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая, рынки не смогут гарантировать соблюдение всех необходимых норм.

«Утром на рынки приезжают фермеры с разных уголков Луганщины. Вот если хотя бы кто-то один, кто принимает товар, будет больной, то потом мы не сможем проконтролировать, куда поехала болезнь. Это первое. Второе. Кто-то вообще верит в то, что те люди, кто торгует, или приходит за товаром, будут придерживаться прописанных правил? Что они будут стоять в очередях на расстоянии в 2 метра друг от друга, все будут в защитных масках и будут обрабатывать руки антисептиком?», — говорит Сергей Гайдай.

На фото вверху: так 1 апреля выглядел вход на один из рынков Северодонецка. Новости Региона - Сегодня, 07:42 82 В Северодонецке Луганской области рынки на сегодняшний день не работают. Здесь, как и по всем остальным населенным пунктам региона, решение о закрытии рынков принималось еще 18 марта.Однако в Северодонецке они проработали на 1 день дольше. После того, как торговцы одного из рынков перекрыли дорогу, руководство областной администрации разрешило доработать один день. Однако уже с 19 марта все рынки закрылись.Открывать их в ближайшее время не планируют.По мнению руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая, рынки не смогут гарантировать соблюдение всех необходимых норм.«Утром на рынки приезжают фермеры с разных уголков Луганщины. Вот если хотя бы кто-то один, кто принимает товар, будет больной, то потом мы не сможем проконтролировать, куда поехала болезнь. Это первое. Второе. Кто-то вообще верит в то, что те люди, кто торгует, или приходит за товаром, будут придерживаться прописанных правил? Что они будут стоять в очередях на расстоянии в 2 метра друг от друга, все будут в защитных масках и будут обрабатывать руки антисептиком?», — говорит Сергей Гайдай.На фото вверху: так 1 апреля выглядел вход на один из рынков Северодонецка. Новости Региона - Сегодня, 07:42 82

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