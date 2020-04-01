Пенсионерка, раненная при обстреле ВСУ Голубовского, скончалась от полученных травм – СЦКК

Пожилая жительница Голубовского, раненная при обстреле поселка со стороны ВСУ, скончалась от полученных травм. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там напомнили, что киевские силовики обстреляли населенный пункт из 120-мм минометов, выпустив по нему 10 боеприпасов.

"(Зафиксировано) попадание снаряда в жилой дом по адресу: Голубовское, улица Кочевенко, 4, в результате чего получила ранение хозяйка дома Вольгина Мария Андреевна, (родившаяся) 12 марта 1940 года. В результате полученных травм гражданка Вольгина скончалась", - говорится в сообщении.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

02 апреля — Луганск