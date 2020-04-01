ОБСЕ срочно отправила из Луганска своих сотрудников, которым больше 50 лет



Об этом со ссылкой на руководителя отдела прессы и публичной информации СММ ОБСЕ Драгану Николич-Соломон, пишет ЛИЦ.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что офисы ОБСЕ, находящиеся в Луганске и Стаханове, в связи с угрозой COVID-19 выводят сотрудников старше 50 лет в подконтрольный Киеву Краматорск.

Представитель СММ сообщила, что миссия переместила на подконтрольную Украине территорию «некоторых своих сотрудников, приняв во внимание экспертные медицинские рекомендации».

«Это решение было принято с целью снижения возможных рисков, особенно в случае необходимости проведения эвакуации по причинам медицинского характера», — добавила она. Красота и здоровье - Сегодня, 09:15 117 Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ переместила с территории неподконтрольного Донбасса некоторых сотрудников, приняв во внимание медицинские рекомендации.Об этом со ссылкой на руководителя отдела прессы и публичной информации СММ ОБСЕ Драгану Николич-Соломон, пишет ЛИЦ.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что офисы ОБСЕ, находящиеся в Луганске и Стаханове, в связи с угрозой COVID-19 выводят сотрудников старше 50 лет в подконтрольный Киеву Краматорск.Представитель СММ сообщила, что миссия переместила на подконтрольную Украине территорию «некоторых своих сотрудников, приняв во внимание экспертные медицинские рекомендации».«Это решение было принято с целью снижения возможных рисков, особенно в случае необходимости проведения эвакуации по причинам медицинского характера», — добавила она. Красота и здоровье - Сегодня, 09:15 117

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