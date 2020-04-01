Как оформить и получить помощь при рождении ребенка в условиях карантина



Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Подробную инструкцию публикует сайт «Донецкие новости«.

1. Перейдите на сайт Министерства социальной политики Украины:

2. Авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или электронной почты. Будьте внимательны: при выборе второго варианта вам придется посетить орган соцзащиты населения, чтобы лично подписать документы. Поэтому в ведомстве рекомендуют оформить подпись онлайн через ПриватБанк, если вы еще не сделали этого. Как сделать электронную подпись — читайте здесь .

3. Заполните электронное заявление на назначение помощи.

Вам понадобятся:

свидетельство о рождении ребенка;

паспорта обоих родителей;

ИНН обоих родителей (при наличии);

номер банковского счета в формате IBAN (если хотите получать выплаты на карточку).

Не нужно сканировать документы, достаточно лишь заполнить соответствующие графы.

Также в заявлении следует указать сведения о ребенке, матери, отце, место регистрации и фактического проживания, если они отличаются. И выбрать способ, которым удобно получать выплаты: на карту или в почтовом отделении.

В конце система автоматически подскажет территориальный орган социальной защиты, который должен рассмотреть запрос.

4. Если вы имеете КЭП, то подпишите заявление и подайте его на рассмотрение.

5. Решение о назначении пособия должны прислать на вашу электронную почту примерно в течение 2 недель с момента обращения.

В ведомстве уточнили, что после подтверждения, что заявка принята, обычно оплата приходит в течение 2-4 недель. Новости Региона - Сегодня, 09:00 78 В Украине в условиях карантина есть возможность оформить и получить денежную помощь при рождении ребенка удаленно.Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.Подробную инструкцию публикует сайт «Донецкие новости«.1. Перейдите на сайт Министерства социальной политики Украины:2. Авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или электронной почты. Будьте внимательны: при выборе второго варианта вам придется посетить орган соцзащиты населения, чтобы лично подписать документы. Поэтому в ведомстве рекомендуют оформить подпись онлайн через ПриватБанк, если вы еще не сделали этого. Как сделать электронную подпись — читайте здесь .3. Заполните электронное заявление на назначение помощи.Вам понадобятся:свидетельство о рождении ребенка;паспорта обоих родителей;ИНН обоих родителей (при наличии);номер банковского счета в формате IBAN (если хотите получать выплаты на карточку).Не нужно сканировать документы, достаточно лишь заполнить соответствующие графы.Также в заявлении следует указать сведения о ребенке, матери, отце, место регистрации и фактического проживания, если они отличаются. И выбрать способ, которым удобно получать выплаты: на карту или в почтовом отделении.В конце система автоматически подскажет территориальный орган социальной защиты, который должен рассмотреть запрос.4. Если вы имеете КЭП, то подпишите заявление и подайте его на рассмотрение.5. Решение о назначении пособия должны прислать на вашу электронную почту примерно в течение 2 недель с момента обращения.В ведомстве уточнили, что после подтверждения, что заявка принята, обычно оплата приходит в течение 2-4 недель. Новости Региона - Сегодня, 09:00 78

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