Пациентка с коронавирусом отправила в обсервацию почти весь медперсонал и врачей терапевтического отделения Рубежанской больницы



Об этом он рассказал в Сватово во время рабочей поездки на блок-пост, пишет сайт Северодонецка со ссылкой на ТРК Донбасс Онлайн.

Эти четыре десятка человек, попавшие в зону риска — пациенты и работники терапевтического отделения Рубежанской центральной городской больницы.

По словам Сергея Гайдая, женщина долгое время лечилась там от пневмонии. Тогда врачи решили сделать ПЦР-тест, он показал положительный результат.

«Сейчас больную перевели в отдельный бокс в инфекционное отделение. Круг контактов изолировали в терапевтическом отделении, туда никого не пускают. Экспресс-тест этим людям будут делать через пять дней», — рассказал губернатор. Новости Региона - Сегодня, 08:35 219 Круг контактов с инфицированной COVID-19 шестидесятилетней жительницей Луганщины, по словам главы ЛОГА Сергея Гайдая, в настоящее время составляет 44 человека.Об этом он рассказал в Сватово во время рабочей поездки на блок-пост, пишет сайт Северодонецка со ссылкой на ТРК Донбасс Онлайн.Эти четыре десятка человек, попавшие в зону риска — пациенты и работники терапевтического отделения Рубежанской центральной городской больницы.По словам Сергея Гайдая, женщина долгое время лечилась там от пневмонии. Тогда врачи решили сделать ПЦР-тест, он показал положительный результат.«Сейчас больную перевели в отдельный бокс в инфекционное отделение. Круг контактов изолировали в терапевтическом отделении, туда никого не пускают. Экспресс-тест этим людям будут делать через пять дней», — рассказал губернатор. Новости Региона - Сегодня, 08:35 219

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