Украина раз, Украина два, Украина три, продановЂ¦

Украина ещё не «вмерла». Но, то ли Аннушка, то ли Сорос уже пролили масло. И Украина в него уже вступила. Осталось только дождаться трамвая. И таво…Как показывают последние события, Украина действительно «уникальная» страна. Не знаю, как насчёт «титульности», тут нужно отдельно разбираться, но вот насчёт «уникальности» она действительно, похоже, чемпион. Порошенюки, Зеленюки, Яценюки, Гаврилюки, Гончаруки, своими непосильными и «праведными трудами» всё-таки вывели Украину в самую наивысшую лигу по идиотизму.Ну что ж, это тоже своего рода, «досягнення и перемога». Но, даже «перемога» «перемоге» тоже рознь. Одно дело скакать с кастрюлями на голове на майдане и, совсем другое, разрушать собственную экономику, разваливать образование, убивать медицину.Но, даже такие «досягнення» «титульных» не стали вершиной их сумасшествия. Поэтому, они решили пойти ещё дальше и сделать собственную страну заокеанской колонией. Решение, конечно, действительно «гениальное». Но возникла небольшая заминка в осуществлении завершающего этапа «проекта». Тут нужны были особенные исполнители, с невиданными доселе «талантами», а если быть точнее, вообще ума лишённые. В связи с этим во главе страны было решено поставить не условного, а реального и натурального клоуна. И такой клоун нашёлся. После своего «восхождения» на вершину украинской власти, он тут же окружил себя такими же бродячими клоунами, как и он сам, и деградирующая до этого Украина окончательно превратилась в цирк-шапито. Благо, уровень IQу «патриотов» с «героями» на всех этапах превращения Украины в «европейскую» цирковую бригаду, всегда соответствовал уровню профессионализма этой самой бригады. Поэтому и у «патриотической» отары, и у цирковой бригады сложился, как когда-то говаривал иудушка Горбачёв, определённый консенсус: цирковая бригада у власти творила «чудеса», а «патриотическая» отара эти «чудеса» одобряла. И вот так они в обнимку приехали к своему сегодняшнему состоянию…Как сложилось традиционно, «циркачи» все свои «ключевые» решения по осчастливлеванию отары принимали по ночам: укро-бандеровская конституция, дорога в НАТО и другие «свидомые» решения, дабы лишний раз не нервировать отару, принимались глубокой ночью, когда та спала счастливым «европейским» сном. Так случилось и в ночь с 30 на 31 марта текущего года, когда «циркачи» продали последнее, что осталось у «европейской» Украины, её землю.О продаже земли на Украине речь велась давно. Ну а что, земля действительно ценная. Четверть мировых запасов чернозёма уже сколько лет бестолково топчется украинской отарой. Окажись такой клад в руках умных людей, тех же японцев, да ещё с таким географическим положением, когда, находясь на стыке культур, экономик, и даже экономических блоков, можно было бы на одном транзите между ними, жить не хуже самых развитых европейских стран, никогда бы не допустили такого и экономического и политического упадка. Но, увы, данная территория, с такой ценнейшей землёй, оказалась в руках «патриотов». Которые на этой земле скоро начнут умирать с голоду.Ну что тут поделаешь. Ну не дал господь ума. Вот и распорядилась судьба с недоумками так, как распорядилась. Украинская земля приглянулась заокеанским «деловым кругам». Вот они и решили прибрать её к рукам. Благо, доктриной украинцев являются два их основных основополагающих качества: предавать и продавать. Поэтому, торговаться долго не пришлось. Украинские «циркачи» от власти тут же подхватили идею продажи земли, на которой живут сами, и на которой пасётся «свидомая» отара, и начали готовиться к её продаже. Благо, отара молчала и не возражала. Оставалось данный акт узаконить. И вот этот «торжественный» миг наступил.Такого шоу от «свидомых» парламентариев, какое происходило в «продажную ночь», я не видел даже во времена ярой бандеровщины, когда «нэньку» грабил Порошенко, а Радой руководил официальный дебил Парубий.Маразм, продажность и плевание на законы, во все без исключения времена «незалежности», всегда были основой деятельности украинской Верховной Рады. «Патриоты» всегда требовали соблюдения в ней одного единственного закона — «розовляты на державной мове». А на всё остальное они всегда плевали с высокой башни.Так случилось и в описываемую ночь. В ней было всё, и продажа земли, и продажность новых украинских властей, и предательство отары, которая эти самые власти привели к власти. Одним словом, ночь была «судьбоносной».Сначала перед депутатами выступил нынешний украинский «гарант», который сообщил депутатам о том, что деньги в казне закончились. И каюк не за горами. И спасти хохломордых, якобы, могут только кредиты МВФ. Но тот заявил, что кредиты то ли утопающей то «процветающей» Украине, он сможет дать только после того, как она примет закон о продаже земли. Так что, подытожил грант, думайте: или кредит, или каюк… Поэтому, голосуйте правильно. МВФ ждёт вашего решения.И тут, нежданно негаданно, на трибуну Рады вылез никто иной, как сам Порошенко. Вылез и произнёс примерно следующее: я раньше ошибался в Зеленском. Я ведь думал, что он предаст наше дело с Парубиём. Но оказалось, нет. Сам удивлён, но он оказался своим парнем и достойным продолжателем начатого нами дела. Так что, братья, поддержим юное дарование в его святом деле по распродаже родины.И бывшие конкуренты по президентской гонке, обменялись улыбками и жестами – ОК. А немного позже, ещё и облобызались.Да, чудны твои дела, господи. Как меняются люди…И продажа Украины началась. Как не взывали к разуму продавцов «нэньки» представители оппозиционного блока Виктора Медведчука, но на тех ничто не действовало. Похоже, те плату за продажу родины уже получили, и отрабатывали свои тридцать серебряников по полной программе.Всё заседание проходило с постоянными нарушениями целого ряда украинского законодательства. В зале было морд так сто пятьдесят, а на табло высвечивалось триста пятьдесят присутствующих. На требование оппозиции пересчитать депутатов, зам спикера Стефанчук заявил: не положено. Из 4 000 тысяч поправок оппозиции к закону, не была принята ни одна. И полпервого ночи украинская земля, большинством голосов от «слуг народа», была продана… Говорят, через десять минут после голосования, каждый из «переможцев» получил СМС от Сороса, с благодарностью за верную службу.Заседание закрылось под песню – «Ще не вмерла Украина».***На следующий день, 31 марта, новый украинский премьер заявил: ну всё, теперь карантин можно отменять. Дело уже сделано.Умно, очень умно: быдло, на всякий случай, дабы исключить протесты, заперли карантином по домам. И провели «судьбоносную ночь».С сегодняшнего дня на Украине начинают работать рынки, торговые точки, магазины. Открываются автовокзалы. Начинают курсировать поезда.Жизнь, теперь уже на не украинскую землю, возвращается…Правда, жизнь недолгая. Карантин отменяется. А вирус продолжает распространяться.Похоже, новые хозяева украинской земли, начинают её окончательно очищать от быдла.Ой, извиняюсь, от быдла «свидомого» и «европейского»…Похоже, «украинский проект» закрывается.Источник