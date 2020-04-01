Донбасс. Оперативная лента военных событий 02.04.2020
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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- Лента военных событий в Новороссии за 01.04.2020
09:50 Украинские войска ночью и утром нанесли удары по районам десяти населенных пунктов ДНР на горловском, донецком и мариупольском направлениях
Об этом свидетельствуют данные представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обстрелам подверглись окраины и пригороды Горловки, Донецка, Ясиноватой, а также село Коминтерново на юге ДНР. Противник применял танки, минометы калибрами 82 и 120 мм, БМП-2, противотанковые управляемые ракеты, гранатометы. В общей сложности выпущен 251 боеприпас.
Также использовались крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
09:00 Киевские силовики обстреляли Фрунзе и Голубовское, ранена женщина повреждены дома
Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Накануне вечером боевики 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позиций, расположенных в районе населенного пункта Крымское, по приказу военного преступника (полковника Дмитрия) Брыжинского подвергли обстрелу из вооружения БМП населенный пункт Фрунзе, выпустив 25 боеприпасов", - рассказал он.
Осадчий отметил, что в результате обстрела "повреждено домостроение по адресу: улица Калинина, 26".
Пожилая жительница Голубовского получила ранение при обстреле поселка со стороны ВСУ, также сильные повреждения получил дом.
Представитель НМ ЛНР отметил, что на фоне всемирной борьбы с коронавирусом украинские силовики продолжают террор мирного населения Донбасса. ВСУ выбирают целью исключительно жилые районы населенных пунктов Республики, понимая, что большинство жителей находится в своих домах с целью самоизоляции и недопущения распространения заболевания.
"В 19.10 боевики 93-й бригады ВФУ под командованием военного преступника (полковника Дмитрия) Брыжинского из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов обстреляли Голубовское. В результате прямого попадания вражеского снаряда в жилой дом получила ранения мирная жительница 1940 года рождения. Пострадавшей оказана квалифицированная медицинская помощь", - рассказал он.
Осадчий сообщил, что значительные повреждения получило жилое домостроение по адресу: улица Кочевенко, 4.
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