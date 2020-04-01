Донбасс. Оперативная лента военных событий 02.04.2020

"Накануне вечером боевики 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позиций, расположенных в районе населенного пункта Крымское, по приказу военного преступника (полковника Дмитрия) Брыжинского подвергли обстрелу из вооружения БМП населенный пункт Фрунзе, выпустив 25 боеприпасов", - рассказал он.

"В 19.10 боевики 93-й бригады ВФУ под командованием военного преступника (полковника Дмитрия) Брыжинского из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов обстреляли Голубовское. В результате прямого попадания вражеского снаряда в жилой дом получила ранения мирная жительница 1940 года рождения. Пострадавшей оказана квалифицированная медицинская помощь", - рассказал он.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 01.04.202009:50Об этом свидетельствуют данные представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Обстрелам подверглись окраины и пригороды Горловки, Донецка, Ясиноватой, а также село Коминтерново на юге ДНР. Противник применял танки, минометы калибрами 82 и 120 мм, БМП-2, противотанковые управляемые ракеты, гранатометы. В общей сложности выпущен 251 боеприпас.Также использовались крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.09:00Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.Осадчий отметил, что в результате обстрела "повреждено домостроение по адресу: улица Калинина, 26".Пожилая жительница Голубовского получила ранение при обстреле поселка со стороны ВСУ, также сильные повреждения получил дом.Представитель НМ ЛНР отметил, что на фоне всемирной борьбы с коронавирусом украинские силовики продолжают террор мирного населения Донбасса. ВСУ выбирают целью исключительно жилые районы населенных пунктов Республики, понимая, что большинство жителей находится в своих домах с целью самоизоляции и недопущения распространения заболевания.Осадчий сообщил, что значительные повреждения получило жилое домостроение по адресу: улица Кочевенко, 4.