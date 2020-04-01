804 случая коронавируса подтверждено в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:Винницкая обл. — 51 случаев;Волынская обл. — 10 случаев;Днепропетровская обл. — 10 случаев;Донецкая обл. — 7 случаи;Житомирская обл. — 6 случаи;Закарпатская обл. — 1 случай;Запорожская обл. — 19 случаев;Ивано-Франковская область — 74 случаев;г. Киев — 160 случаев;Киевская обл. — 64 случая;Кировоградская обл. — 7 случаи;Львовская обл. — 11 случаев;Луганская обл. — 3 случая;Одесская обл. — 14 случаев;Полтавская обл. — 5 случай;Ровенская обл. — 19 случаев;Сумская обл. — 26 случаевТернопольская обл. — 106 случаев;Харьковская обл. — 1 случай;Херсонская обл. — 4 случая;Хмельницкая обл. — 6 случай;Черкасская обл. — 54 случаев;Черновицкая обл. — 143 случаев;Черниговская обл. — 3 случая.Данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.Новости Украины - Сегодня, 10:26 52