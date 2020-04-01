804 случая коронавируса подтверждено в Украине
По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая обл. — 51 случаев;
Волынская обл. — 10 случаев;
Днепропетровская обл. — 10 случаев;
Донецкая обл. — 7 случаи;
Житомирская обл. — 6 случаи;
Закарпатская обл. — 1 случай;
Запорожская обл. — 19 случаев;
Ивано-Франковская область — 74 случаев;
г. Киев — 160 случаев;
Киевская обл. — 64 случая;
Кировоградская обл. — 7 случаи;
Львовская обл. — 11 случаев;
Луганская обл. — 3 случая;
Одесская обл. — 14 случаев;
Полтавская обл. — 5 случай;
Ровенская обл. — 19 случаев;
Сумская обл. — 26 случаев
Тернопольская обл. — 106 случаев;
Харьковская обл. — 1 случай;
Херсонская обл. — 4 случая;
Хмельницкая обл. — 6 случай;
Черкасская обл. — 54 случаев;
Черновицкая обл. — 143 случаев;
Черниговская обл. — 3 случая.
Данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Новости Украины - Сегодня, 10:26 52
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